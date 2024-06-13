В Самарской области оказывают помощь переехавшим соотечественникам

В Самарской области активно развивается программа поддержки мигрантов, которая помогает им быстрее адаптироваться к новой жизни и стимулирует развитие экономики региона за счет привлечения квалифицированных специалистов.
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