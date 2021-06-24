Жадность фраера сгубила. Россияне начали менять путевки в пользу Турции

ЮлияТуризмЖадность фраера сгубила. Россияне начали менять путевки в пользу Турции Не долго музыка играла. И не долго радовались российские бизнесмены, которые зарабатывают на соотечественниках.Вернуться к статье128НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей КармазинВ России нет бизнесменов! есть охреневшие предприниматели родом из 90-х, когда основна цель была хапнуть именно сейчас, а потом трава не рости! выживем как нибудь, за то сейчас.... И такой идиотизм уже в могу не вытравишь - думать чуть вперёд нельзя, это ж мозг надо! Либерасты не только в правительстве - они среди нас в образе зажиточного соседа, который сегодня пан, а завтра может пропасть и встать на биржу труда, жаловаться на власти, что те его, бедолагу, не кормят!DDushkaОднозначно - Турция, если возможноВладимир ИвахненкоСам я живу в Сочи, но от местного сервиса в шоке. Знакомая нашла на сайте пансионат Коралл и попросила узнать подробности проживания и ценовую политику. Итог: за 14 дней/взрослый + ребёнок/ с одним завтраком от 86000 руб. Ну и перелёт, питание, фруктики по бешеной цене... Вот и выбирайте!Андрей СергеевичОтдохнуть ..? В лесу с бензопилой сухостой валить, дрова на зиму сами не заготовятся. Сразу после посевной, а там сенокос, уборочная, скотину кормить каждый день нужно, огород полоть да поливать... Осенью - грибы да ягоды собрать, утку и гуся на зиму добыть, капусту солить, картошку копать... А там и зима - скотину забить, сало засолить, рыбу ловить, на охоту ходить, дрова колоть, печь топить, снег чистить, технику ремонтировать, доску пилить... В распутицу весеннюю можно и отдохнуть немного - запруду и сети ставить, компост перелопатить. А там и пахать пора, огород садить, посевная...Нина ТретьяковаАндрей, вот Вам, как раз и отдохнуть не грех, но после такого отдыха, как в Сочи (и в других местах) придется "лапу сосать", поэтому отдых, только бесплатный-речка, озеро и лес. Здоровья и всех благ Вам, и вашим родным!Андрей СергеевичРыбалка, охота, грибы - самый лучший отдых. Баньку на берегу срубил кедровую... Жаль не каждый год шишку бить удается, внуки уж на городских смотрят, в компьютер деда играть учат. Хоть каждому и по ружью подарил. Коня нужно дарить, а не мопед, да рановато еще...vkasincev КасинцевНепомерная жадность погубит любого человека, а если человек честно пашет, то завистливый сосед подгадит или навредит. Такой менталитет у маргиналов и хапуг, которые были, есть будут в любой среде. Поколение тех, кто подворовывать привык, должно быть истреблено. Только тогда будет просвет в сознании граждан.Александр КазначеевМожет дело не в жадности крымчан,а в том,что тарифы ЖКХ с 1 июля вверх взлетятAlex Немо$800 с человека включая перелет туда-обратно в Мексику из Нью Йорка сроком на 10 дней (все ключено!) в 4х звездочном пансионате. Интересно, а во что обойдется например перелет Москва Сочи и 10 дневная путевка в аналогичном, по уровню обслуживания, курорте, ну если конечно они есть... Я только что вернулся из 2х недельного отпуска в Канкуне, это чтобы пресечь любые попытки вопросов где я нашел такие цены.кормчийАфтыр поди из евроукров ? Пусть едут куда захотят, Путин однозначно предупредил - отдых за бугром сугубо личное дело,а вот если заболеете там ( упаси Господи ),то это ваши проблемы -ЕленаНу, явно не на российских курортах! 😂Виктория СмолкинаТакое чувство что едут отдыхать тупо в отеле, да вроде только ночевать надо или кто то конкретно любит в четырёх стенах сидеть!?Комментировать
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