В Магадане задержан мужчина за дискредитацию ВС РФ и демонстрацию нацистской символики

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Магаданской области установили местонахождение и во взаимодействии с сотрудниками СОБР областного Управления Росгвардии задержали 35-летнего жителя областного центра, который в мае текущего года в одной из популярных социальных сетей в Интернете разместил видеоролики со своими монологами, где он дискредитировал Вооружённые силы Российской Федерации в связи с проведением специальной военной операции на территории Украины.
Популярные статьи
- "Противник идет в наступление, а нас 9 человек" - Трутнев восхитился поведением бойцов на СВО
- Владимир Колокольцев сообщил о задержании участников преступного сообщества наркоторговцев и ликвидации нарколаборатории
- В Ростовской области растет число желающих поступить на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации
Свежие комментарии