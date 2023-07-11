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В Магадане задержан мужчина за дискредитацию ВС РФ и демонстрацию нацистской символики

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Магаданской области установили местонахождение и во взаимодействии с сотрудниками СОБР областного Управления Росгвардии задержали 35-летнего жителя областного центра, который в мае текущего года в одной из популярных социальных сетей в Интернете разместил видеоролики со своими монологами, где он дискредитировал Вооружённые силы Российской Федерации в связи с проведением специальной военной операции на территории Украины.

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