Специалисты МТО группировки войск «Юг» развернули новейший полевой хлебозавод в зоне проведения специальной военной операции

А Кудасов

В 79 г. пр.в. дивизия, в которой я был одним из командиров частей, была введена в Монголию для участия в учениях в районах пустыни Гоби недалеко от Китая. По окончанию оных она была направлена в район г. Бага-Нур, где предстояло ей остаться и организовать ППД. Ровная степь и развёрнутые наши палатки. Жили, служили и даже лечили уже там. Был расконсервирован и развёрнут штатный полевой хлебозавод. Появился свежий хлеб. Такого ранее не видел, решил заехать. Как и здесь на фото, всё было на колёсах. Только не было женщин, хлеб пекли солдаты. Возможно некоторые прошли соответствующую учебку. Но какой это был хлеб. Готов был съесть целую буханку. Вкуснее ни до, ни после не пробовал. Как не зауважать продслужбу.