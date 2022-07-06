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В хабаровском заповеднике поселились редкие комары, питающиеся грибами

В хабаровском заповеднике поселились редкие комары, питающиеся грибами

В Большехехцирском заповеднике на территории Хабаровского края специалисты заметили мелких некровососущих комаров, которые оказались им незнакомыми.

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