В полуфинале турнира польская теннисистка Майя Хвалиньска (16-й номер посева) одержала победу над соотечественницей Игой Свентек (7-й номер посева) в двух сетах со счётом 7:5, 6:1 после матча продолжительностью 2 часа 5 минут.
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