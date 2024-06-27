Кроссовер Wuling Starlight S станет одним из самых дешевых в классе

Кроссовер Wuling Starlight S станет одним из самых дешевых в классеПрошлой осенью совместное предприятие SAIC-GM-Wuling вывело на китайский рынок электрифицированный седан Wuling Starlight, который стал самым доступным в своем классе.
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