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Военный эксперт высказался об имидже Украины после операции в Курской области

Военный эксперт высказался об имидже Украины после операции в Курской области

Имидж Украины в глазах западных стран из-за операции в Курской области не изменился, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.

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