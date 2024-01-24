Украинским солдатам перед боем дают психоделики из США: как проходят «атаки глюков» Евгения КомароваВ последние месяцы стало известно, что украинским солдатам, выступающим, похоже, в качестве участников клинических испытаний, предоставляют психоделики.
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