Волны мигрантов с русскими паспортами: Реальная угроза вовсе не в количестве

Проблемы диаспор в стране и недоверие людей мигрантам! С диаспорами надо закругляться, а мигрантов отправлять на родину Как правило, практически любое государство первого мира без мигрантов сегодня уже не обходится.
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