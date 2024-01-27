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Закон и Порядок

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Волны мигрантов с русскими паспортами: Реальная угроза вовсе не в количестве

Волны мигрантов с русскими паспортами: Реальная угроза вовсе не в количестве

Проблемы диаспор в стране и недоверие людей мигрантам! С диаспорами надо закругляться, а мигрантов отправлять на родину Как правило, практически любое государство первого мира без мигрантов сегодня уже не обходится.

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