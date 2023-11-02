Из-за эпидемии ожирения в Колумбии существенно повысили налоги на сладкое

из-за эпидемии ожирения в Колумбии резко повысили налоги на вредную еду и сладкое. Новые подати, одобренные Конгрессом в конце 2022 года и утвержденные Конституционным судом, несмотря на многочисленные юридические апелляции, увеличатся с 10% до 15% в 2024 году и до 20% – в 2025 году.