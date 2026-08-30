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ИА Регнум

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Песков: саммит Путин ― Трамп ― Зеленский возможен для фиксации договоренностей

Встреча президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским возможна только для финализации достигнутых договоренностей по урегулированию конфликта.

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