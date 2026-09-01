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В августе 2026 года десять брендов повысили цены на свои автомобили в России

В августе 2026 года десять брендов повысили цены на свои автомобили в России

Впервые за последние месяцы цены на новые автомобили в России в августе 2026 года демонстрировали исключительно положительную динамику — без единого снижения.

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