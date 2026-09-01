В августе 2026 года десять брендов повысили цены на свои автомобили в России

Впервые за последние месяцы цены на новые автомобили в России в августе 2026 года демонстрировали исключительно положительную динамику — без единого снижения.
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Повышение в 10000 руб. на джейку больше выглядит как шутка, тем более, что в прошлом месяце они скидывали цену на 100тысяч
То что h9 подорожал это ожидаем, давно хончи цены не поднимали, да и 50к за топовую комплектацию, как будто не так уж и критично