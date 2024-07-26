Поздравляем любимого сыночка, брата, внука Покручина Игоря с 19 -летием🎂 Поздравляем тебя с днем рожденья, С новым годом жизни большой, Ты уже настоящий мужчина, Хоть совсем мальчишка порой.
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Поздравляем любимого сыночка, брата, внука Покручина Игоря с 19 -летием🎂 Поздравляем тебя с днем рожденья, С новым годом жизни большой, Ты уже настоящий мужчина, Хоть совсем мальчишка порой.