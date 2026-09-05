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Путин присвоил мэру Москвы Собянину звание Героя Труда

Путин присвоил мэру Москвы Собянину звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин присвоил мэру Москвы Сергею Собянину звание Героя Труда. Соответствующий указ подписан 5 сентября.

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