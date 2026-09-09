Как повстанцы захватили восток Конго? Сложный рельеф и узкая дорожная сеть на востоке ДР Конго делают контроль ключевых высот и логистических узлов вдоль озера Киву главным условием победы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Саудовский принц ...
- ВБ ВСУ не получили о...
- ВМС Франции задер...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым