Невиллу надоело смотреть матчи «Ман Сити»: «Они почти все похерили. Когда выбыл Холанд, они были не столь идеальными» 

«Я не стал смотреть матч «Ман Сити» [c «Копенгагеном»] во вторник. Мне это немного наскучило. Я читал пост фаната «Ливерпуля», в котором говорилось, что при Фергюсоне он смотрел все матчи «МЮ» в Лиге чемпионов, потому что, так или иначе, всегда ждал эмоций – проиграют они или выиграют, но матч будет увлекательным.