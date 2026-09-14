Происшествия
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Происшествия

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В Мурманской области сотрудниками полиции пресечен факт незаконного оборота немаркированной табачной и никотинсодержащей продукции

В марте 2026 года в рамках реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на противодействие незаконному обороту подакцизных товаров, сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО г.

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