Батраков, Сафонов и Головин вошли в итоговый состав сборной на осенние матчи

Стал известен окончательный состав сборной России на осенние товарищеские матчи. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
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