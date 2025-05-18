Засуха Шабанова и невосполнимые потери лидеров: почему «Трактор» может отдать финал «Локо

«Локомотив» победил «Трактор» в третьем матче финальной серии (5:2) и повел в противостоянии - 2:1. За счет чего подопечным Игоря Никитина удалось сломить крепкую дружину Бенуа Гру - читайте в материале «ТИ-Спорта».
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