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test mazurok

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😷 Кто находится в группе риска заражения инфекциями? Особое внимание своему здоровью должны уделять маленькие дети, беременные женщины и люди старше 60 лет, рассказала главные внештатный специалист, терапевт Минздрава РК, главный врач Симферопольской поликлиники №3 Ольга Барило.

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