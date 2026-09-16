😷 Кто находится в группе риска заражения инфекциями? Особое внимание своему здоровью должны уделять маленькие дети, беременные женщины и люди старше 60 лет, рассказала главные внештатный специалист, терапевт Минздрава РК, главный врач Симферопольской поликлиники №3 Ольга Барило.
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