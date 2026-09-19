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Тульские новости

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Губернатор предупреждает жителей региона о сохранении беспилотной опасности

Губернатор предупреждает жителей региона о сохранении беспилотной опасности

Губернатор Дмитрий Миляев предупреждает жителей региона о сохранении опасности беспилотников.На территории региона все еще сохраняется опасность БПЛА, напоминает жителям губернатор Дмитрий Миляев.

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