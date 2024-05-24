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Калужские новости

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30% калужан недовольны своей жизнью

30% калужан недовольны своей жизнью

Финансовый университет при Правительстве РФ составил рейтинг регионов по «годам успешной жизни». В этом топе Калужская область снова оказалась в лидерах – но с концаФинансовый университет при Правительстве РФ составил рейтинг регионов по «годам успешной жизни».

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