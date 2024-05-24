30% калужан недовольны своей жизнью

Финансовый университет при Правительстве РФ составил рейтинг регионов по «годам успешной жизни». В этом топе Калужская область снова оказалась в лидерах – но с концаФинансовый университет при Правительстве РФ составил рейтинг регионов по «годам успешной жизни».