30% калужан недовольны своей жизнью

Финансовый университет при Правительстве РФ составил рейтинг регионов по «годам успешной жизни». В этом топе Калужская область снова оказалась в лидерах – но с концаФинансовый университет при Правительстве РФ составил рейтинг регионов по «годам успешной жизни».
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