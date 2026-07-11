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Женская НБА. «Миннесота» примет «Нью-Йорк», «Лас-Вегас» сыграет с «Финиксом»

«Миннесота» и «Нью-Йорк» встретятся в раннем матче двух команд из верхней части таблицы. «Лас-Вегас» примет «Финикс».

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