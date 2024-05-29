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Добрый Мир

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Бить или не бить: Европа не разрешает Зеленскому наносить удары по России

Бить или не бить: Европа не разрешает Зеленскому наносить удары по России

Страны Евросоюза раскололись по вопросу, позволять ли Киеву применять западное оружие для ударов по России.

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Комментарии
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АндрейБорков
Меня словоблудие и соплежевания нашего верховного командования поражает и добивает! Итак, что обещали наши руководители Западу? А обещали то, что если западным оружием УкРуина ударит по территориям и объектам за пределами зоны СВО, то есть исконно российским территория и объектам, производители этого оружия получат ОТВРТКУ по полной программе. Было такое? БЫЛО!!! И что? и ХЕР В ОЧКО! Французские планирующие бомбы планируют на Белгород и Белгородскую область, Курская, Воронежская, Орловская... области и Краснодарский край подвергаются атакам при использовании УкРуиной именно ЗАПАДНЫХ дронов, ракет РСЗО. Хоть кому то на Западе за это ОТВРТКА прилетела? Такой информации нет, похоже в природе такой информации не существует. Смотрю ТВ по &quot;Звезде&quot; по 1-му каналу, по ОРТ и т.д. и что я там вижу? А вижу я рекламу чешского пива &quot;КОЗЕЛ&quot;!!! Зашибися пахнет пися, если пися зашибися!!! А мне интересно, как жители Белгорода и области реагируют на рекламу чешского пива после систематических обстрелов чешскими РСЗО &quot;Вампир&quot;? Как вообще эта реклама на ТЕЛЕВИДЕНИИ РФ может быть? А последняя новость, что ЕВРОПА нарастила закупки в РФ металла, алюминия и т.п.!!! ОХРЕНЕТЬ! Мы сами своих врагов снабжаем стратегическими материалами! Как такое может быть? Где обещания нашего Руководства? И как после этого относиться к нашим руководителям? Может я чего то не догоняю? Просветите пожалуйста.
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