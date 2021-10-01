Помощник министра обороны проведет 2 октября прямую телефонную линию

Помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах - начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны генерал-майор Леонид Касинский проведет 2 октября прямую телефонную линиюПомощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах — начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны генерал-майор Леонид Касинский проведет 2 октября прямую телефонную линию.