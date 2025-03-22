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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джокович после победы над Хиджикатой: «Знаю, что после Австралии статистика у меня не очень. Но я доволен тем, как тренировался последние 7-10 дней»

Джокович после победы над Хиджикатой: «Знаю, что после Австралии статистика у меня не очень. Но я доволен тем, как тренировался последние 7-10 дней»

Он обыграл Ринки Хиджикату 6:0, 7:6(1). «Я очень хорошо играл с самого начала. Точно знал, что хочу делать тактически.

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