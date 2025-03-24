Движение по Оси: к чему готовятся иранские прокси?

После болезненных ударов по союзным силам в Палестине, Ливане и Сирии Тегеран сохраняет внушительную прокси-армию для активных действий и пассивного давления по всему Ближнему ВостокуEPA/YAHYA ARHAB США нанесли удары по объектам хуситов в Сане, Йеменчитайте на monocle.