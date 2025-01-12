Умерший год назад французский актер озвучит героя Сталлоне в новом фильме

Специализирующаяся на искусственном интеллекте компания ElevenLabs, получила согласие семьи французского диктора и актера дубляжа Алена Дорваля на воссоздание его голоса для озвучивания нового фильма Сильвестра Сталлоне.
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