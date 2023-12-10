Нетаньяху поблагодарил Путина за спасение израильтянина с паспортом РФ из Газы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в рамках разговора с главой РФ Владимиром Путиным выразил ему признательность за усилия Москвы по освобождению израильтянина с гражданством России из сектора Газа.
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