Массовый сбой произошёл у крупнейших интернет-провайдеров России

В пятницу вечером был зафиксирован массовый сбой в работе крупнейших интернет-провайдеров России. С проблемами столкнулись абоненты таких операторов как МТС, «Ростелеком», «Мегафон», «Билайн» и Т2 (ранее Tele2), о чём свидетельствуют данные сервисов Downdetector и «Сбой.