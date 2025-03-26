Глава Xiaomi вживую показал второй электромобиль компании — кроссовер Xiaomi YU7 Ге...

Глава Xiaomi вживую показал второй электромобиль компании — кроссовер Xiaomi YU7Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) лично продемонстрировал общественности новый электрический кроссовер Xiaomi YU7, опубликовав серию фотографий в социальных сетях.
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