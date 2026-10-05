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Царьград

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Fix Price: сладости заняли 71% подарков ко Дню учителя

Fix Price: сладости заняли 71% подарков ко Дню учителя

День учителя в России, отмечаемый 5 октября, дарит сладостям славу традиционного подарка. Согласно исследованию "Купер" и Fix Price, на них приходится 71% покупок.

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