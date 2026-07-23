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"Она не успокаивается". Полина Диброва подаёт в суд на Елену Товстик, которая обвиняет её в разрушении семьи

"Она не успокаивается". Полина Диброва подаёт в суд на Елену Товстик, которая обвиняет её в разрушении семьи

Нынешняя избранница Романа Товстика Полина Диброва, к которой он ушёл от своей бывшей жены Елены Товстик, подаёт на неё в суд.

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