Юру Борисова снова выдвинут на "Оскар". На этот раз за "Лучшую мужскую роль"

Юру Борисова собираются снова выдвинуть на премию "Оскар". Дистрибьютор Neon намерен заявить российского актера в категории "Лучшая мужская роль" за работу в фильме Artificial режиссера Луки Гуаданьино.
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