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Селихов из-за хронической травмы спины попросил замену в матче с «Динамо»

Селихов из-за хронической травмы спины попросил замену в матче с «Динамо»

По информации «Спорт-Экспресса», вратарь «Спартака» попросил замену в матче 9-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0) из-за дискомфорта, связанного с хронической травмой спины.

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