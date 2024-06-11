"Смена курса": Вашингтон снял запрет на поставку вооружений "Азову"*

Госдепартамент заявил в понедельник, что администрация Байдена разрешит подразделению ВСУ с неоднозначным прошлым использовать американское оружие, — сняв таким образом введенный много лет назад запрет из-за опасений Вашингтона насчет его происхождения.
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