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"Смена курса": Вашингтон снял запрет на поставку вооружений "Азову"*

"Смена курса": Вашингтон снял запрет на поставку вооружений "Азову"*

Госдепартамент заявил в понедельник, что администрация Байдена разрешит подразделению ВСУ с неоднозначным прошлым использовать американское оружие, — сняв таким образом введенный много лет назад запрет из-за опасений Вашингтона насчет его происхождения.

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Комментарии
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Николай Герасименко
Что за бред? Можно подумать до сего времени нацисты не пользовались американским оружием!
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17 час.

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