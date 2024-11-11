Виктор Анисимов Жаль что морду этой твари не показывают, да и фамилия не приводится в сообщении. 23-летняя внучка навела огонь ВСУ на херсонское село, где жила и работала директором школы вырастившая ее родная бабушка.
Вы всё ещё верите что украинцы станут русскими?
Комментарии
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РМ
Раиса Мелькумова
Страна дураков, украинцев 4 миллиона, 14 азиатов… коренных жителей истребляют, что ждет наших внуков и правнуков?
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4 час.
Людмила Фирстова
Раиса Мелькумова, вы это о чём написали? Уточните какая страна дураков?
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4 час.
Игорь Максаков
Хохлы и жиды два сапога пара, предатели от рождения, а есть ещё украинцы и евреи, это другая история.
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4 час.
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