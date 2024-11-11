Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 410 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Холодок
    Да я пытаюсь Вас услышать, только вот ничего существенного по теме. Вы сами-то тему чувствуете? Свежо предание- это А...Чем выше ваша виб...
  • Александр Иноземцев
    "...Надо же, прямо так и превращается?", - АГА! 😀 --- "...Даааа, свежо предание, а верится с трудом( вот горе то как...Чем выше ваша виб...
  • Александр Симаков
    Чья бы корова мычала. Представляю, сколько ошибок в Ваших восьми книгах, писательница."Идите лесом". Ко...

Вы всё ещё верите что украинцы станут русскими?

Вы всё ещё верите что украинцы станут русскими?

Виктор Анисимов  Жаль что морду этой твари не показывают, да и фамилия не приводится в сообщении. 23-летняя внучка навела огонь ВСУ на херсонское село, где жила и работала директором школы вырастившая ее родная бабушка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
РМ
Раиса Мелькумова
Страна дураков, украинцев 4 миллиона, 14 азиатов… коренных жителей истребляют, что ждет наших внуков и правнуков?
Ответить
4 час.
Людмила Фирстова
Раиса Мелькумова, вы это о чём написали? Уточните какая страна дураков?
Ответить
4 час.
Игорь Максаков
Хохлы и жиды два сапога пара, предатели от рождения, а есть ещё украинцы и евреи, это другая история.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх