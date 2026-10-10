В Сенате США сделку считают ударом по национальной безопасности.Группа американских сенаторов-демократов жестко раскритиковала решение президента Дональда Трампа возобновить закупки русского дизельного топлива, назвав эту сделку "предательством Украины" и европейских союзников.
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Трамп понял, что идя на поводу Зеленского и Нетаньяху он очень навредил ни только себе, но и всему миру и теперь исправляет ошибки. До всего мира уже дошло, что Украина проиграла и только Мерц, Макрон и часто меняющиеся премьеры Британии (даже их фамилии не помню) вместе с Зеленским бьются в агонии и не могут поверить в это. Если бы Зеленский со своими британскими друзьями из МИ-6 не были так глупы и хотя бы не трогали НПЗ, то возможно они продержались бы дольше, но исход для них был бы всё равно один - победа России.