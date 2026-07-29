Что такое экспрессионизм и как он повлиял на искусство XX века

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Что это В живописи Художники-экспрессионисты Абстрактный экспрессионизм В литературе Другие формы Вопросы эксперту Главное Материал прокомментировали Наталья Синявина, доктор культурологии, заведующая кафедрой культурологии МГИК Наталья Никулина, культуролог, экскурсовод в Музее русского импрессионизма и Петровском путевом дворце, арт-лектор, член Международного совета музеев (ICOM) Что такое экспрессионизм Экспрессионизм — это художественное направление начала XX века, представители которого стремились не воспроизводить видимый мир, а раскрывать внутреннее состояние человека и передавать его с максимальной эмоциональной силой.