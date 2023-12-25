В Санкт-Петербурге проходит выставка, посвящённая школе Соловецких юнг

На площадках Государственного музея политической истории, где работает выставка о школе Соловецких юнг, 5 и 6 января 2024 года пройдут интерактивные занятия для школьников и подростков «Мальчики с бантиками.
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