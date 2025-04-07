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Царьград

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200 колумбийских наемников прибудут в Курскую область для усиления ВСУ.

200 колумбийских наемников прибудут в Курскую область для усиления ВСУ.

Командир ВСУ Гамлет Авагян подтвердил участие колумбийских наемников в боевых действиях в Курской области.

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Комментарии
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Амара Карпова
В плен не брать этих грязных животных🤮💩
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19 час.
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