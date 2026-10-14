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Культуромания

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На седьмой Московской неделе моды заключили сделки почти на 350 миллионов рублей

На седьмой Московской неделе моды заключили сделки почти на 350 миллионов рублей

Седьмая Московская неделя моды подводит итоги работы. По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, общий объем сделок, обсуждаемых участниками, составляет уже почти 350 миллионов рублей.

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