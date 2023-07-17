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Пригожин нужен Путину, а Путин Пригожину

Пригожин нужен Путину, а Путин Пригожину

ИА "Антифашист". Все ярые критики Пригожина, а в их числе популярные блогеры и телеведущие, которые размазывали шефа «музыкантов», были в одночасье посрамлены заявлением Пескова о встрече в Кремле президента России с Пригожиным и 35 командирами «Вагнера».

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Комментарии
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Андрей
предатели как были предатели ,так и есть. Президент простил  ,но раз предавший предаст опять.
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14 час.
Регина Толстоброва
По-моему глубокому мнению, предательство не прощают.
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13 час.
Игорь Максаков
А было ли предательство вообще и по сути? Кто-то так рассудил. и облизал кому-то одно место, только теперь и на ТВ не видать и не слыхать этих господ, которые советовали кому-то застрелиться! Если ты воевал и на поле боя получил награду за свой героизм, то это на всегда, а, если высказал критику в адрес того, кому ты даже не подчинён по сути, то это не надолго. Съедят и не подавятся!
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12 час.

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