Пригожин нужен Путину, а Путин Пригожину

Игорь Максаков

А было ли предательство вообще и по сути? Кто-то так рассудил. и облизал кому-то одно место, только теперь и на ТВ не видать и не слыхать этих господ, которые советовали кому-то застрелиться! Если ты воевал и на поле боя получил награду за свой героизм, то это на всегда, а, если высказал критику в адрес того, кому ты даже не подчинён по сути, то это не надолго. Съедят и не подавятся!