ИЗВЕСТИЯ Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев осудил произошедшие в Дагестане теракте, в результате которых погибли и пострадали мирные жители и сотрудники полиции.
Мирзиёев выразил соболезнования Путину после терактов в Дагестане
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Виктор Александров
Политик Саша Лосева (не я лишил его отчества) предлагает, на основе прецедентного права, предать суду Украину и США, признать их государствами - террористами. Ранее судили Ливию за сбитый над Локерби Boeing 747. Кстати, телевидение России не заметило игр БРИКС в Казани. На кого же телевидение в России работает? Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен. P.S. С удивлением сегодня узнал, что меня читают не только в Германии и США, но и в Токио. На русском языке!
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