На Ямале озвучили предварительные итоги диспансеризации и профосмотров. С начала года скрининг прошли более 200 тысяч северян — абсолютно здоровыми оказались всего около 13,5%.
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