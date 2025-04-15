«Насаждается антипатриотизм»: в Госдуме предложили заняться детскими книгами

Глава комитета Государственной Думы России по развитию гражданского общества Яна Лантратова выступила с инициативой введения дополнительных требований к книжным магазинам, направленных на поддержку отечественной литературы .
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