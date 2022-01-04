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Для каких знаков зодиака 2022 год станет очень удачным

Для каких знаков зодиака 2022 год станет очень удачным

Самыми везучими знаками зодиака в 2022 году станут Львы, Скорпионы, Стрельцы, Водолеи и Рыбы. В этом уверена ясновидящая Кожетта, которая дала совет представителям каждого из этих знаков, на какую из сфер жизни стоит особенно обратить внимание.

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