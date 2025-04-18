В Петербурге пройдут спектакли XXIV сезона международного фестиваля балета Dance Open

Спектаклем-открытием сегодня станет постановка «Каменный цветок» Екатеринбургского театра оперы и балета История и традиции Сегодня в нашем городе расположены ведущие учреждения по подготовке будущих артистов, на Петроградской стороне при поддержке правительства города растет настоящий балетный квартал – развивается уникальная Академия танца Бориса Эйфмана.
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