В Петербурге пройдут спектакли XXIV сезона международного фестиваля балета Dance Open

Спектаклем-открытием сегодня станет постановка «Каменный цветок» Екатеринбургского театра оперы и балета История и традиции Сегодня в нашем городе расположены ведущие учреждения по подготовке будущих артистов, на Петроградской стороне при поддержке правительства города растет настоящий балетный квартал – развивается уникальная Академия танца Бориса Эйфмана.