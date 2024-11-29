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Царьград

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Подозреваемый в мошенничестве глава стройфирмы из Новосибирска умер в СИЗО

Подозреваемый в мошенничестве глава стройфирмы из Новосибирска умер в СИЗО

Бизнесмен подписал восемь контрактов на строительство домов, а потом присвоил деньги, считает следствие.

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